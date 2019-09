Pohorje letošnje poletje z novo rastjo števila obiskovalcev

Maribor/Zreče, 14. septembra - Pohorje je letošnje poletje beležilo novo rast števila obiskovalcev, in to tako na mariborskem delu kot na Rogli. Mariborsko javno podjetje Marprom je na Mariborsko Pohorje prepeljal okoli 2000 več potnikov kot v enakem času leto prej, tudi po zaslugi Bike parka, Unitur pa je na Rogli in v Termah Zreče ustvaril skoraj 14 odstotkov več nočitev.