Maribor in Pohorje tudi letos z nadpovprečno rastjo turizma

Maribor, 6. avgusta - Maribor in celotna turistična destinacija skupaj s Pohorjem tudi v prvem polletju beležita dobre turistične rezultate. Kot so danes sporočili iz Zavoda za turizem Maribor Pohorje, so do konca junija v primerjavi z enakim obdobjem lani v mestu beležili za desetino več nočitev, na območju destinacije pa je bilo teh več za 17 odstotkov.