Predlog SDS za omejitve pri pirotehniki brez podpore na matičnem odboru

Ljubljana, 3. decembra - Odbor DZ za notranjo politiko ni podprl predloga spremembe zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki so ga v zakonodajni postopek vložili poslanci SDS. Prav tako ni sprejel nobenega od dopolnil, ki so jih poleg SDS vložili še v Levici, SNS in poslanka SD Meira Hot.