Ob predlogu za omejitev pirotehnike tudi ideje o njeni popolni prepovedi

Ljubljana, 24. oktobra - DZ je danes opravil splošno razpravo o predlogu SDS za omejitev in strožji nadzor glede prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov. Medtem ko v večini poslanskih skupin dvomijo, da bi spremembe pripomogle k povečanju varnosti pri uporabi pirotehnike, pa so v SD in Levici napovedali, da bodo v nadaljevanju obravnave predlagali njeno popolno prepoved.