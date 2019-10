Zelena luč predlogu za omejitev uporabe pirotehnike

Ljubljana, 29. oktobra - DZ je z 61 glasovi za in 17 proti sklenil, da je predlog novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, s katerim SDS predlaga omejitev in strožji nadzor nad prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov, primeren za nadaljnjo obravnavo. V nekaterih poslanskih skupinah bodo v nadaljevanju obravnave poskušali doseči popolno prepoved pirotehnike.