Neandertalci domnevno izumrli zaradi manjše rodnosti

pripravila Eva Horvat

Washington, 7. januarja - Znanstveniki že dolgo ugibajo o razlogih za izginotje neandertalcev, ko so živeli v Evropi pred 430.000 do 40.000 leti, njihovo izumrtje pa je sovpadlo prav s prihodom sodobnega človeka oz. homo sapiensa na celino. Lani objavljena študija je pokazala, da bi bil lahko za to odgovoren upad rodnosti med mladimi neandertalkami.