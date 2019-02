Neandertalci so bili bolj pametni, kot bi si mislili

London, 1. februarja - Neandertalci so bili očitno bolj pametni, kot se je domnevalo doslej. Znanstveniki so namreč našli dokaze, da so znali narediti dovolj dobra kopja, da so lahko lovili živali z večje razdalje. Doslej se je domnevalo, da so bili usposobljeni zgolj za precej bolj tvegane boje od blizu.