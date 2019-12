Homo sapiens se je iz Afrike selil že pred 200.000 leti

Pariz, 8. decembra - Najnovejša mednarodna študija ugotavlja, da se je sodobni človek iz Afrike v Evropo selil že kakšnih 150.000 let prej, kot so domnevali doslej, in sicer pred okrog 200.000 leti. To namreč dokazuje 210.000 let stara lobanja, ki velja za najstarejšo najdbo homo sapiensa v Evropi oziroma izven Afrike.