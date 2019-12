Znanstveniki rekonstruirali videz denisovca

Jeruzalem, 6. decembra - Raziskovalci s hebrejske univerze v Jeruzalemu so na osnovi genetskih raziskav rekonstruirali anatomski videz denisovcev, malo znane vrste ljudi, ki naj bi izumrla pred približno 50.000 leti. Menijo, da so bili denisovci bolj podobni svojim bratrancem neandertalcem, s katerimi so živeli istočasno, kot sodobnemu človeku.