Na Igu državna teoretična vaja ob simulaciji nesreče v krški nuklearki

Ig, 29. novembra - V republiškem izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je danes potekala enodnevna napovedana teoretična vaja državnega pomena s simulacijo nesreče v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) Vaja nesreča v Nek 2019. Pripravili so jo, da bi preverili pripravljenost na nesrečo v Neku in skladno z načrti zaščite in reševanja preverili odziv.