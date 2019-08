Krška nuklearka tudi po poti digitalizacije

Krško, 4. avgusta - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek), kjer so po odločitvi o dolgoročnem obratovanju elektrarne in po katastrofi na Japonskem začeli program varnostne nadgradnje in tega do zdaj izvedli dobro polovico, uvajajo tudi digitalizacijo. Menijo namreč, da sta digitalizacija in kibernetska varnost izziv za vso družbo, pri čemer jedrska industrija ni izjema.