V krški nuklearki redni remont

Krško, 1. oktobra - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) se po nočni zaustavitvi in odklopu iz omrežja začenja redni, predvidoma 30-dnevni remont po 30. gorivnem ciklu. Med remontom bodo ob menjavi goriva izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme.