V krški nuklearki izvedli dobro polovico varnostne nadgradnje

Krško, 14. julija - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek), kjer so po odločitvi o dolgoročnem obratovanju elektrarne in po katastrofalnih dogodkih na Japonskem začeli program varnostne nadgradnje, so tega do zdaj izvedli dobro polovico. Program, ki vključuje vgradnjo dodatnih varnostnih sistemov in uvaja pasivne rešitve, nameravajo končati predvidoma do konca leta 2021.