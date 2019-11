Festival Enimation navdušuje mlade za filmsko ustvarjanje

Maribor, 25. novembra - Ta teden bo v Mariboru potekal 9. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation, ki ga prireja Društvo za razvoj filmske kulture. Njegovo poslanstvo je navduševati mlade za filmsko ustvarjanje in glede na zanimanje za sodelovanje jim to uspeva. Letos se je na festival prijavilo 474 filmov iz 60 držav, na ogled bo izbranih 30.