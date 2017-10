Veliko zanimanja za sodelovanje na festivalu otroškega in mladinskega filma v Mariboru

Maribor, 10. oktobra - V Mariboru se v četrtek začenja 7. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation, ki ga s ciljem prikaza otroške in mladinske produkcije prireja Društvo za razvoj filmske kulture. V presojo so prejeli 231 filmov iz 23 držav, kar po navedbah izvršnega producenta Reneja Puharja nakazuje na veliko mednarodno prepoznavnost festivala.