Mariborski Enimation predstavlja mladinsko filmsko ustvarjalnost

Maribor, 27. novembra - V Mariboru se danes začenja 8. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation. V lutkovnem gledališču, Vetrinjskem dvoru in GT22 bo do sobote predstavljal filmsko umetnost ustvarjalcev, starih do 19 let. V petih dneh se bo odvrtelo 135 animiranih, igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov z vsega sveta.