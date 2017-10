Nagrada Mali slon Slovenki Lani Bregar za Bele kopalke

Maribor, 17. oktobra - Na 7. mednarodnem festivalu otroškega in mladinskega filma Enimation, ki se je minuli konec tedna zaključil v Mariboru, je glavno nagrado Mali slon prejela mlada slovenska režiserka Lana Bregar za igrani film Bele kopalke. Mednarodno žirijo je prepričala "z izjemno in odlično izdelano fotografijo, montažo in scenarijem".