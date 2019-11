V Dravogradu sirena naznanila konec nevarnosti poplav

Dravograd, 19. novembra - Pretok reke Drave se znižuje, tudi napovedi so vsaj do petka ugodne, zato je štab civilne zaščite v Dravogradu okoli 14.30 sprožili sireno, ki je oznanila konec nevarnosti poplav. Gasilci in civilna zaščita bodo že danes začeli umikati protipoplavne vreče in prepreke, je za STA povedal dravograjski podžupan in član civilne zaščite Anton Preksavec.