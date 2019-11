Gasilci so imeli tudi danes nekaj dela s črpanjem meteorne vode

Dravograd/Jesenice/Slovenj Gradec, 18. novembra - Tudi danes so gasilci na območju občin Duplek, Jesenice, Kranjska Gora, Pivka, Ptuj, Radovljica, Slovenj Gradec in Železniki posredovali v 21 primerih. Črpali so meteorne in podtalne vode iz objektov, čistili meteorne jaške in obcestne propuste ter ob strugi reke Drave s protipoplavnimi vrečami varovali objekte in spremljali pretok reke.