V Dravogradu opozorilo za nevarnost poplav še v veljavi

Dravograd, 19. novembra - Sirena, ki je v ponedeljek dopoldne opozorila prebivalce ob Dravi in Meži v Dravogradu na nevarnost poplav, še ostaja v veljavi, so pa razmere stabilne, je za STA davi povedal poveljnik dravograjske civilne zaščite Bojan Zavec. Napovedi kažejo, da naj bi se danes pretok Drave še vedno gibal med okoli 1000 in 1200 kubičnih metrov na sekundo.