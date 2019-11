Razmere v Dravogradu stabilne

Dravograd, 18. novembra - V Dravogradu, kjer je dopoldne prebivalce na nevarnost poplav opozorila sirena, so razmere stabilne. Pretok Drave niha od 1100 do 1300 kubičnih metrov na sekundo, na najbolj izpostavljenih območjih se reka razliva, a objektov ne ogroža. Podobno naj bi bilo vse do torka zvečer, tako da gasilci do takrat ostajajo na dežuranju.