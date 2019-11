Invalidske organizacije opredelile prednostne naloge za leto 2020

Ljubljana/Izola, 10. novembra - Invalidske organizacije, ki so povezane v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), so v soboto v Izoli sklenile dvodnevni strokovni posvet. Na njem so opredelile prednostne naloge na področju invalidskega varstva za leto 2020, ki jih bodo predstavile pristojnim ministrstvom in drugim deležnikom.