Na konferenci o zaposlovanju invalidov izpostavili pomen stabilnih pogojev poslovanja

Ljubljana, 17. oktobra - V ospredju mednarodne konference o zaposlovanju invalidov, ki jo je danes v Ljubljani pripravil Zavod invalidskih podjetij Slovenije, so bili stabilni pogoji poslovanja. Invalidska podjetja so zaradi svoje zaposlitvene strukturne namreč izpostavljena večjim stroškom poslovanja, zaposleni invalidi pa so upravičeni do stabilnih delovnih razmer.