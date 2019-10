Društvo distrofikov Slovenije praznuje 50-letnico

Ljubljana, 23. oktobra - Društvo distrofikov Slovenije bo danes s slavnostno akademijo obeležilo 50-letnico delovanja. V društvu so združeni posamezniki z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, njihov moto pa je že vseh 50 let "distrofikom utreti pot v aktivno življenje in jim pomagati k zdravju".