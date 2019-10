Ob evropskem dnevu gluhoslepih pozivi k zagotovitvi pravice do tolmača

Ljubljana, 22. oktobra - Evropski dan gluhoslepih so danes v ljubljanski Mestni hiši obeležili s predstavitvijo dveh knjižnih novosti. Ob tej priložnosti so se sodelujoči na novinarski konferenci, med njimi tudi vodstvi slovenskega združenja in evropske zveze gluhoslepih, zavzeli za zagotovitev pravice gluhoslepih do tolmača in za priznanje poklica tolmača.