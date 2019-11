Bančniki o vplivu denarne in fiskalne politike

Brdo pri Kranju, 8. novembra - Ekonomisti so se v današnji razpravi na Dnevu bančnikov o vplivu denarne politike na makroekonomske politike in finančni sistem strinjali, da ima ta omejen obseg in da bi morala večjo vlogo v negotovih razmerah prevzeti tudi fiskalna politika. A najti pravo kombinacijo ukrepov obeh ni enostavno.