Vasle: Umirjanje gospodarske rasti že občutno

Brdo pri Kranju, 8. novembra - Umirjanje gospodarske rasti glede na raven iz zadnjih let je že materialna številka, ki jo občutijo finančni sistem, podjetja in gospodinjstva, je na Dnevu slovenskih bančnikov danes povedal guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. V uvodnem delu dogodka je bilo sicer slišati tudi pozive k dialogu in sodelovanju za razvoj države.