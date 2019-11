Vasle: Na področju kreditiranja je treba počakati na učinke ukrepa

Ljubljana, 8. novembra - Ukrepi Banke Slovenije na področju kreditiranja gospodinjstev so v veljavi in po besedah guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta je treba na učinke počakati nekaj četrtletij. "Mi to spremljamo na tedenski bazi in če se bo pokazalo, da je treba kaj spremeniti, to zagotovo bomo," je obljubil.