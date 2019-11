Bančniki pozivajo k dialogu

Brdo pri Kranju, 8. novembra - Bančniki, ki so se zbrali na tradicionalnem Dnevu slovenskih bančnikov, so po uvedbi zaostrenih pogojev kreditiranja gospodinjstev pozvali k dialogu. "Ukrep je nesorazmeren, uveden je bil prehitro," je ocenil predsednik nadzornega sveta združenja bank in prvi mož NLB Blaž Brodnjak.