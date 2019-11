Podatki o prometni varnosti po ugotovitvah AVP spodbudni, vendar leta še ni konec

Ljubljana, 7. novembra - Ker so naše ceste v začetku leta zaznamovali številni tragični dogodki, je agencija za varnost prometa od poletja okrepila aktivnosti in uvedla dodatne ukrepe za zaustavitev negativnega trenda. Tako od 1. julija do 31. oktobra beležimo najnižje število umrlih v prometnih nesrečah v primerjavi s katerim koli drugim štirimesečnim obdobjem.