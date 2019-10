Za direktorja AVP prispelo šest kandidatur

Ljubljana, 15. oktobra - Na razpis za novega direktorja Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) je do konca razpisnega roka, ki se je iztekel v ponedeljek, prispelo šest prijav, so za STA povedali na agenciji. Kot so še dodali, bo kandidature pregledal svet agencije pod vodstvom Jureta Prestorja. Po predčasni razrešitvi Igorja Velova AVP začasno vodi Vesna Marinko.