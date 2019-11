Ministrstvo bo poskušalo dodatno zajeziti zlorabe pri napotitvah delavcev

Ljubljana, 16. novembra - Potem ko so v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) opozorili na zlorabe sistema izdajanja potrdil A1, potrebnih za napotitve delavcev, ki te delavce spravljajo v negotov in finančno slabši položaj, so na ministrstvu za delo pojasnili, da v doglednem času načrtujejo spremembe področne zakonodaje.