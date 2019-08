Obetajo se spremembe glede urejanja papirjev za zaposlovanje tujcev

Ljubljana, 28. avgusta - Delodajalci se pri zaposlovanju tujcev srečujejo z ovirami in so upravičeno besni, zakonodaja je neživljenjska in za svetom, izgublja pa Slovenija, je za STA dejal vodja konzularne službe zunanjega ministrstva Andrej Šter. Ministrstvo zato predlaga spremembe, ki bi postopke skrajšale, pocenile, hkrati pa zajezile izkoriščanje in zaslužkarstvo.