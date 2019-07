V EU po novem bolj učinkovita socialna varnost in boljša zaščita delavcev

Bruselj, 31. julija - V EU sta danes v veljavo stopili uredba o ustanovitvi Evropskega organa za delo in direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih. Organ za delo naj bi omogočil bolj učinkovito izvajanje pravil glede mobilnosti dela in socialne varnosti, direktiva pa posodablja delovno zakonodajo EU z novimi ali izboljšanimi standardi minimalne zaščite.