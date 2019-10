ZSSS: Prijave zlorab napotenih delavcev že romale na novo evropsko agencijo

Ljubljana, 28. oktobra - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so danes opozorili na zlorabe pri sistemu napotitev delavcev v države EU. Kot so navedli, se v Sloveniji potrdila za napotitve izdaja na napačnih podlagah in brez ustreznega preverjanja delodajalcev. Primeri zlorab so že romali na Evropsko agencijo za delo (Ela), ukrepe pa pričakujejo tudi od države.