Zrak v New Delhiju se je malenkost izboljšal

New Delhi, 6. novembra - Kakovost zraka v New Delhiju se je po nekaj dneh najhujše onesnaženosti v zadnjih treh letih danes nekoliko izboljšala, zato so v mestu znova odprli šole. Zrak je sedaj označen s kategorijo "slab", saj so v kubičnem metru izmerili 216 mikrogramov strupenih trdih delcev, kar je še vedno visoko nad priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.