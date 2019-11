V New Delhiju izredne razmere zaradi onesnaženega zraka

New Delhi, 1. novembra - V indijski prestolnici New Delhi so zaradi izredno onesnaženega zraka danes razglasili izredne razmere. Zaradi velikih količin dima, ki so posledica požiganja polj v sosednjih zveznih državah, bodo v New Delhiju do torka zaprte šole in vrtci, za en teden so ustavili vsa gradbena dela, ognjemeti so prepovedani, poročajo tuje tiskovne agencije.