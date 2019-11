V New Delhiju zaradi onesnaženega zraka omejili uporabo avtomobilov

New Delhi, 4. novembra - V indijski prestolnici New Delhi je zaradi izredno onesnaženega zraka danes začela veljati 14-dnevna izmenična vožnja avtomobilov v zasebni lasti. Blizu turistične znamenitosti Taj Mahal v Agri 250 kilometrov od New Delhija pa so oblasti namestile opremo za čiščenje zraka, poročajo tuje tiskovne agencije.