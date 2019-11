Merklova v Indiji o trgovini in boju proti onesnaženosti

New Delhi, 2. novembra - Nemška kanclerka Angela Merkel je danes zaključila uradni obisk v Indiji, kjer se je zavzela za nov poskus oblikovanja prostotrgovinskega sporazuma med EU in Indijo. V ospredju so bile tudi okoljevarstvene teme. Kanclerka je pozvala k okrepitvi prizadevanj za čistejši zrak v New Delhiju in obljubila milijardo evrov za projekte zelene mobilnosti.