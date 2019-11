Študenti z uporabnimi idejami na področju izobraževanja

Maribor, 9. novembra - Študenti so v okviru programa Po kreativni poti do znanja in Študentskih projektov za družbeno korist, ki se sofinancirata z državnimi in evropskimi sredstvi, razvili vrsto zanimivih projektov, med drugim s področja izobraževanja. Domislili so se na primer virtualne didaktične škatle, s katero bi si lahko pomagali učitelji.