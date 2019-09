Razvojni sklad začel s kampanjo za podporo starejšim zaposlenim

Ljubljana, 3. septembra - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v okviru projekta ASI, ki je namenjen celoviti podpori podjetjem za aktivno staranje delovne sile začel s kampanjo Stari, imava problem! ASI za rešitev?. Namen kampanje je med drugim osveščanje o demografskih spremembah in promocija aktivnega staranja, so sporočili iz sklada.