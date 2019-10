Študenti s podjetji ali društvi razvili številne okolju prijazne projekte

Maribor, 15. oktobra - Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad RS je danes v Mariboru predstavil izbor okolju prijaznih projektov, ki so nastali na fakultetah v sodelovanju bodisi s podjetji ali društvi in zavodi. Študenti so se med drugim domislili promocijskega paviljona iz kartona in možne uporabe starih zaves za še vedno uporabne predmete.