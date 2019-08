Štipendijski sklad začenja s promocijo pomena izobrazbe

Ljubljana, 26. avgusta - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je začel s predstavitvenimi aktivnostmi, ki so jih združili pod slogan Vsak je svoje šole kovač! Namen je ozaveščanje o izjemnem pomenu izobrazbe ter spodbujanje posameznikov z nizko ali nedokončano srednješolsko izobrazbo, da se ponovno vključijo v učni proces, so sporočili.