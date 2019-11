Iraški premier poziva k umiritvi protestov in svari pred gospodarsko škodo

Bagdad, 4. novembra - Iraški premier Adel Abdel Mahdi je v nedeljo pozval k umiritvi protestov in vrnitvi v "normalnost" ter posvaril pred nevarnostjo, ki bi jo blokade cest in pristanišč lahko pomenile za proizvodnjo nafte v državi. A mesec dni trajajoči protesti v Iraku ne pojenjajo in so se nadaljevali tudi v nedeljo.