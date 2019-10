V Iraku protestniki kljubovali policijski uri

Bagdad, 29. oktobra - Več sto mladih protestnikov danes vztraja v šotorih v središču iraške prestolnice Bagdad, potem ko so tam vztrajali kljub policijski uri, ki so jo za zajezitev protivladnih protestov uvedli v Bagdadu in drugod po državi. O nasilju nad protestniki, ki so kljubovali policijski uri, so poročali tudi iz drugih krajev, najhuje je bilo v Karbali.