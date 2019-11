V Iraku največji protivladni protesti doslej

Bagdad, 2. novembra - V Iraku se je v petek na ulice zgrnilo na stotisoče ljudi, ki so protestirali proti korupciji oblasti ter zahtevali odstop vlade in razpustitev parlamenta. Protestniki so se zbrali na trgu Tahrir v središču prestolnice Bagdad na doslej največjih protivladnih protestih od izbruha demonstracij pred enim mesecem. Protesti so se nadaljevali tudi danes.