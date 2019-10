Iranski voditelj protestnike v Iraku in Libanonu pozval k zakonitemu delovanju

Teheran, 30. oktobra - Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej je danes protestnike v Iraku in Libanonu pozval, naj skušajo svoje zahteve doseči v okviru zakona. Hamenej, čigar država ima v Iraku in Libanonu velik vpliv, je odgovornost za proteste pripisal ZDA in njenim zaveznikom.