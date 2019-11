Pred preiskovalno komisijo o delovanju DUTB tudi nekdanja prva moža NLB in Nove KBM

Ljubljana, 4. novembra - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je z zaslišanji začela v začetku oktobra, bo danes zaslišala nekdanja prva moža NLB in Nove KBM Janka Medjo in Aleša Hauca ter nekdanjega člana sveta Banke Slovenije Janeza Fabijana.