Pred preiskovalno komisijo DZ o delovanju DUTB prve priče

Ljubljana, 7. oktobra - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je delo nastopila sredi marca, bo danes začela zaslišanja. Nanje so kot prve priče povabljeni Mitja Mavko, Janez Škrubej, Stanislava Zadravec Caprirolo in Katarina Knapič Lapajne.