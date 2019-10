Mavko: Nismo pričakovali tako velike bančne luknje

Ljubljana, 7. oktobra - Pregledi v bančnem sistemu v letu 2013 so pokazali višjo oceno kapitalskega primanjkljaja, kot so jo na finančnem ministrstvu pričakovali, je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ dejal takratni državni sekretar na ministrstvu Mitja Mavko. So pa testi ECB kasneje ocene potrdili, je dodal, ukrepanje države pa je omogočilo gospodarsko rast.